"Лаборатория Касперского" остается поставщиком госзаказчиков из США - газета

Госорганы США продолжают использовать антивирусное программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского" - несмотря на ее исключение из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, сообщает газета Washington Post.



Опрошенные изданием чиновники в девяти штатах заявили, что в последние два года приобретали продукты "Лаборатории Касперского" и не планируют их менять в ближайшее время. По данным газеты, ПО российской антивирусной компании используют преимущественно местные органы власти в штатах от Орегона до Коннектикута, а также некоторые федеральные органы власти - в том числе Федеральное бюро тюрем и Комиссия по безопасности потребительских товаров.



Как сообщалось, в середине июля Администрации общих служб США (GSA) опубликовала заявление об исключении "Лаборатории Касперского" из списков одобренных поставщиков. При этом GSA заявила, что ее приоритетом является "обеспечении целостности и безопасности систем правительства". А "Лаборатория Касперского" в последние годы подозревается или обвиняется американскими СМИ в тесных связях с российским правительством и разведывательными службами.



Тогда же "Лаборатория Касперского" заявила, что работает в США в соответствии с законодательством этой страны и не участвует в кибершпионаже.



"Лаборатория Касперского" работает на американском рынке в соответствии с требованиями местного законодательства, и мы продолжим оказывать услуги всем своим действующим клиентам", - заявляли "Интерфаксу" в пресс-службе компании.



Washington Post объясняет использование ПО "Лаборатории Касперского" госорганами США после исключения компании из списка одобренных поставщиков нехваткой информации от GSA на региональном уровне, а также отсутствием связей между местными чиновниками и федеральным правительством в вопросе кибербезопасности.



Впрочем, согласно приведенным изданием высказываниям чиновников, продукты российской компании просто востребованы, в том числе в сегменте госзаказа США.



"Мы используем это ПО, и, я думаю, что оно хорошо работает, - приводит Washington Post слова администратора подразделения по предоставлению услуг госзащиты в штате Коннектикут Джона Моррисона. - У меня нет никаких проблем, и у нас нет никаких вирусов. Антивирус решает задачу, которая перед ним стоит".



Также следует учитывать, что госорганы США в случае госзакупок, как и госорганы других стран, не отличаются оперативностью. То есть, для отказа от использования продуктов "Лаборатории Касперского" им требуется провести выбор нового поставщика антивирусного ПО, а затем провести замену софта, что также требует времени. То есть проверку госорганов США на предмет исполнения "требований" GSA целесообразно проводить через 6-12 месяцев.