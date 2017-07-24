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Дальнее зарубежье 24.07.2017 17:37

Сирийские войска взяли под контроль 150 км границы с Ираком и 211 км границы с Иорданией, выставлены погранпосты - Минобороны РФ

Сирийские войска выставили погранзаставы и посты на участке границы с Ираком, сообщили в Министерстве обороны России.

"Это позволили значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию", - сказал в понедельник журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам С.Рудского, сирийские войска восстановили контроль над участком границы с Ираком протяженностью 150 км. Там выставлены четыре пограничных заставы и 22 поста.

С.Рудской также сообщил, что сирийские войска взяли под контроль границу с Иорданией в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 211 км. Там, по словам С.Рудского, выставлены 12 пограничных постов.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]