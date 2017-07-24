Сирийские войска взяли под контроль 150 км границы с Ираком и 211 км границы с Иорданией, выставлены погранпосты - Минобороны РФ

Сирийские войска выставили погранзаставы и посты на участке границы с Ираком, сообщили в Министерстве обороны России.

"Это позволили значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию", - сказал в понедельник журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам С.Рудского, сирийские войска восстановили контроль над участком границы с Ираком протяженностью 150 км. Там выставлены четыре пограничных заставы и 22 поста.

С.Рудской также сообщил, что сирийские войска взяли под контроль границу с Иорданией в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 211 км. Там, по словам С.Рудского, выставлены 12 пограничных постов.