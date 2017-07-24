Экс-банкир Гительсон объявлен в розыск

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу объявило бывшего владельца банка ВЕФК в федеральный розыск после его неявки в следственные органы для предъявления обвинения в хищении более 20 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"На 11 июля 2017 года А.Гительсон был вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон не явился, в связи с чем в настоящее время он объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении СКР.
А.Гительсон обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", действуя совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым, совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 млрд рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным себе компаниям", - сообщала пресс-служба петербургского СКР.
Уголовное дело в отношении И.Бибинова было выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения по существу. В мае 2015 года он был осужден на 4 года условно с испытательным сроком в 5 лет.
Обвинение в данном преступлении уже предъявлялось А.Гительсону ранее. Однако после этого он скрылся от следствия в Австрии, а позже был выдан России для привлечения к ответственности по другому уголовному делу. В связи с этим российские правоохранители были вынуждены согласовывать предъявление нового обвинения с властями другого государства.
"В июне 2017 года в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности", - поясняет СКР.
Как сообщалось, А.Гительсон ранее был осужден по двум уголовным делам: за мошенничество, растрату и присвоение около 1,8 млрд рублей из бюджета Ленинградской области, а также по делу о хищении средств депутата А.Музыкаева. Совокупное наказание, назначенное двумя приговорами судов по этим делам, составило 5 лет и 2 месяца.
А.Гительсон вышел на свободу 19 мая 2017 года.
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