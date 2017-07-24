Рассмотрение вопроса о продлении Навальному испытательного срока назначено на 4 августа - суд

Симоновский суд Москвы 4 августа рассмотрит просьбу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России о продлении на год испытательного срока условно осужденному оппозиционному политику Алексею Навальному, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
"Рассмотрение представления Уголовно-исполнительной инспекции Москвы о продлении Навальному испытательного срока назначено на 4 августа в 11 часов", - сказал В.Васильев в понедельник.
Ранее в пресс-бюро ФСИН "Интерфаксу" сообщили, что направили в суд представление о продлении А.Навальному испытательного срока в связи с привлечением его к административной ответственности за участие в несанкционированной массовой акции 12 июня. Там отметили, что 12 июля этого года оппозиционер совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения публичной акции), за которое Симоновский суд Москвы назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.
Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил А.Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, в течение испытательного срока условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.
Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Таким образом, если суд удовлетворит ходатайство ФСИН, испытательный срок А.Навального закончится в декабре 2020 года.
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