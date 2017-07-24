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Внешняя политика 24.07.2017 17:18

Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в «Армейских международных играх – 2017»

Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Часть делегации Вооруженных сил Азербайджана отправилась в Москву для участия в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня», проводимых в рамках «Армейские международные игры - 2017»»,- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что другая группа военнослужащих ВС Азербайджана в ближайшие дни отправится в Казахстан для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННЫЕ, ИГРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]