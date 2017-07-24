В Австрии разыскиваются два человека, обсуждавших в метро установку бомбы

Австрийская полиция разыскивает двух подозреваемых, которые на прошлой неделе в метро обсуждали на арабском языке установку бомбы, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, пассажир в метро, владеющий арабским языком, услышал, как один из его соседей в вагоне говорил, что "установил бомбу на пять минут", при этом в руках у него был чемодан.

Поиски были начаты после того, как пассажир проинформировал о содержании этого разговора полицию.