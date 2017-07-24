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Дальнее зарубежье 24.07.2017 18:49

ВВП Китая вырастет в III квартале на 6,8% - Академия общественных наук КНР

Китайская экономика, вероятно, увеличится в июле-сентябре на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря стабильному потреблению и инвестициям, прогнозируется в докладе Академии общественных наук (АОН) страны.

В нем отмечается, что тенденция к укреплению экономики, отмеченная в первом полугодии, продолжится в третьем квартале. Рост потребления во втором полугодии ожидается в районе 10%, инфраструктурных инвестиций - около 20%.

По прогнозу АОН, ВВП повысится на 6,7% в четвертом квартале, а в целом по итогам 2017 года он вырастет на 6,8%.

"Китайская экономика сохранит тенденцию к укреплению во втором полугодии. Китай полон уверенности в достижении намеченной на этот год цели экономического роста", - отмечается в докладе.

Правительство КНР планирует в 2017 году достичь увеличения ВВП примерно на 6,5%. Это будет самый незначительный подъем за последние четверть века, сообщает агентство "Синьхуа".

В январе-июне ВВП страны вырос на 6,9% и составлял около 38,15 трлн юаней ($5,6 трлн), по данным Государственного статистического управления КНР.

В докладе АОН отмечается, что китайское правительство должно остерегаться рисков в сферах недвижимости и финансов. Темпы роста поступлений в бюджет страны во втором полугодии, как предполагается, замедлятся в связи с продолжающимся снижением налоговых ставок.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]