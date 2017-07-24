ВВП Китая вырастет в III квартале на 6,8% - Академия общественных наук КНР

Китайская экономика, вероятно, увеличится в июле-сентябре на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря стабильному потреблению и инвестициям, прогнозируется в докладе Академии общественных наук (АОН) страны.
В нем отмечается, что тенденция к укреплению экономики, отмеченная в первом полугодии, продолжится в третьем квартале. Рост потребления во втором полугодии ожидается в районе 10%, инфраструктурных инвестиций - около 20%.
По прогнозу АОН, ВВП повысится на 6,7% в четвертом квартале, а в целом по итогам 2017 года он вырастет на 6,8%.
"Китайская экономика сохранит тенденцию к укреплению во втором полугодии. Китай полон уверенности в достижении намеченной на этот год цели экономического роста", - отмечается в докладе.
Правительство КНР планирует в 2017 году достичь увеличения ВВП примерно на 6,5%. Это будет самый незначительный подъем за последние четверть века, сообщает агентство "Синьхуа".
В январе-июне ВВП страны вырос на 6,9% и составлял около 38,15 трлн юаней ($5,6 трлн), по данным Государственного статистического управления КНР.
В докладе АОН отмечается, что китайское правительство должно остерегаться рисков в сферах недвижимости и финансов. Темпы роста поступлений в бюджет страны во втором полугодии, как предполагается, замедлятся в связи с продолжающимся снижением налоговых ставок.
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