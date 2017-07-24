В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Армения не заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян посетил оккупированный Кельбаджарский район Азербайджана для участия в религиозном мероприятии.

"Участие главы МИД Армении в этом мероприятии является еще одним доказательством того, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, вся деятельность Армении сводится к сохранению существующего статус-кво и продолжения политики сохранения под оккупацией азербайджанских территорий - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов.

А.Азизов