В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Армения не заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян посетил оккупированный Кельбаджарский район Азербайджана для участия в религиозном мероприятии.
"Участие главы МИД Армении в этом мероприятии является еще одним доказательством того, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров", - заявил Х.Гаджиев.
По его словам, вся деятельность Армении сводится к сохранению существующего статус-кво и продолжения политики сохранения под оккупацией азербайджанских территорий - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов.
А.Азизов
Выполнение отстающими странами обязательств по ОПЕК+ на все 100% даст сокращение еще на 200 тыс. б/с
Azeravtoyol получит 3 млн манатов на строительство автодороги в Баку
Экс-банкир Гительсон объявлен в розыск
"Лаборатория Касперского" остается поставщиком госзаказчиков из США - газета
Психически неуравновешенный мужчина убил жену, ранил детей и покончил собой в Азербайджане
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
ВВП Китая вырастет в III квартале на 6,8% - Академия общественных наук КНР
В Австрии разыскиваются два человека, обсуждавших в метро установку бомбы
Рассмотрение вопроса о продлении Навальному испытательного срока назначено на 4 августа - суд
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»