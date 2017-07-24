В Колумбии повстанцы РВСК учредят собственную политическую партию

Мятежники из группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) объявили в понедельник о планах создания собственной политической партии, сообщают западные СМИ.

"1 сентября мы создадим партию", - заявил на пресс-конференции один из полевых командиров мятежников Карлос Антонио Лосада.

Соглашение между властями Колумбии и РВСК было достигнуто в прошлом году. Конфликт длился пять десятилетий и стоил жизни 220 тыс. людям. Еще 8 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Вовлечение группировки РВСК в политическую жизнь страны как одной из партий было одним из ключевых пунктов мирного соглашения.