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Дальнее зарубежье 24.07.2017 19:04

В Колумбии повстанцы РВСК учредят собственную политическую партию

Мятежники из группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) объявили в понедельник о планах создания собственной политической партии, сообщают западные СМИ.

"1 сентября мы создадим партию", - заявил на пресс-конференции один из полевых командиров мятежников Карлос Антонио Лосада.

Соглашение между властями Колумбии и РВСК было достигнуто в прошлом году. Конфликт длился пять десятилетий и стоил жизни 220 тыс. людям. Еще 8 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Вовлечение группировки РВСК в политическую жизнь страны как одной из партий было одним из ключевых пунктов мирного соглашения.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ПОВСТАНЦЫ, ПАРТИЯ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]