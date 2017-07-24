Спецпредставитель госдепа США призывает политические силы Украины к консолидации

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в ходе встречи с украинскими парламентариями призвал политические силы страны отодвинуть на второй план партийные и личные интересы и консолидироваться для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Он обратил внимание участников встречи, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные личные амбиции на второй план", - говорится в сообщении.
К.Волкер также заявил о необходимости поддержки людей, которые проживают на неконтролируемых Киевом территориях, "чтобы они знали, что они являются важными для Украины".
К.Волкер в понедельник после прибытия из Донбасса в Киев провел встречи с рядом депутатов Верховной Рады Украины.
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