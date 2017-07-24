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Дальнее зарубежье 24.07.2017 19:25

Спецпредставитель госдепа США призывает политические силы Украины к консолидации

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в ходе встречи с украинскими парламентариями призвал политические силы страны отодвинуть на второй план партийные и личные интересы и консолидироваться для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Он обратил внимание участников встречи, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные личные амбиции на второй план", - говорится в сообщении.

К.Волкер также заявил о необходимости поддержки людей, которые проживают на неконтролируемых Киевом территориях, "чтобы они знали, что они являются важными для Украины".

К.Волкер в понедельник после прибытия из Донбасса в Киев провел встречи с рядом депутатов Верховной Рады Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ДЕПУТАТЫ, США, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]