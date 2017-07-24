Лавров и министр иностранных дел Катара обсудили урегулирование кризиса вокруг этой страны - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани обсудили ход урегулирования ситуации вокруг страны, сообщили в МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по преодолению кризисной ситуации в отношениях Дохи с рядом других арабских столиц. С.В.Лавров подтвердил поддержку ее урегулирования за столом переговоров, на основе взаимного учета интересов и озабоченностей вовлеченных сторон", - сообщает ведомство.

"Отмечалось, что скорейшее достижение договоренностей отвечало бы консолидации действий государств региона в рамках общих усилий по борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте дипведомства.

"Затрагивались также актуальные аспекты дальнейшего укрепления взаимовыгодных российско-катарских связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - отмечается в сообщении.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.