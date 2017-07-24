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Дальнее зарубежье 24.07.2017 18:55

Лавров и министр иностранных дел Катара обсудили урегулирование кризиса вокруг этой страны - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани обсудили ход урегулирования ситуации вокруг страны, сообщили в МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по преодолению кризисной ситуации в отношениях Дохи с рядом других арабских столиц. С.В.Лавров подтвердил поддержку ее урегулирования за столом переговоров, на основе взаимного учета интересов и озабоченностей вовлеченных сторон", - сообщает ведомство.

"Отмечалось, что скорейшее достижение договоренностей отвечало бы консолидации действий государств региона в рамках общих усилий по борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте дипведомства.

"Затрагивались также актуальные аспекты дальнейшего укрепления взаимовыгодных российско-катарских связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - отмечается в сообщении.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]