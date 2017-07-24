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Дальнее зарубежье 24.07.2017 19:51

Мнения американцев по вопросу импичмента Трампу разделились поровну - опрос

Американцы разделились поровну во мнениях по вопросу о том, нужно ли объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса по заказу газеты USA Today и iMediaEthics.

Так, 42% респондентов выступают за импичмент главы государства, такое же количество опрошенных не поддерживают подобную инициативу.

Кроме того, результаты опроса показывают, что почти половина (46%) американцев полагают, что Д.Трампу, вероятно, не удастся доработать до конца своего президентского срока. Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов, которые уверены, что он все четыре года продержится на посту главы государства.

Между тем, согласно данным опроса, около 44% опрошенных положительно оценивают деятельность Д.Трампа как президента страны, негативно - 51% респондентов.

Опрос проводился 17-19 июля, в нем приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Ранее вопрос об импичменте Д.Трампа внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИМПИЧМЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]