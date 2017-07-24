Мнения американцев по вопросу импичмента Трампу разделились поровну - опрос

Американцы разделились поровну во мнениях по вопросу о том, нужно ли объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса по заказу газеты USA Today и iMediaEthics.
Так, 42% респондентов выступают за импичмент главы государства, такое же количество опрошенных не поддерживают подобную инициативу.
Кроме того, результаты опроса показывают, что почти половина (46%) американцев полагают, что Д.Трампу, вероятно, не удастся доработать до конца своего президентского срока. Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов, которые уверены, что он все четыре года продержится на посту главы государства.
Между тем, согласно данным опроса, около 44% опрошенных положительно оценивают деятельность Д.Трампа как президента страны, негативно - 51% респондентов.
Опрос проводился 17-19 июля, в нем приняли участие более 1,3 тыс. человек.
Ранее вопрос об импичменте Д.Трампа внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.
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