США и НАТО должны реагировать на политику России в Европе - генерал-лейтенант Ходжес

Россия изменила европейскую политику безопасности, и США, также как НАТО и союзники, должны отреагировать на это, заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью шведскому изданию "Дагенс нюхетер".

"Россия изменила обстановку в сфере безопасности (в Европе - ИФ). Мы должны отреагировать на это, и не только США, но и вся НАТО", - приводит издание его слова.

"У стран, которые находятся к медведю ближе всего, есть исторический опыт. Они ощущают горячее дыхание медведя, и именно они волнуются больше всего", - добавил американский военачальник.

"Тот факт, что Швеция решила, что ей необходимо вновь разместить войска на острове Готланд , является очень ясным показателем происходящего", - заявил Б.Ходжес.

"Швеция известна как сдержанная, надежная и свободная от союзов страна. Тем не менее, Швеция решила, что это (размещение войск на Готланде - ИФ) необходимо", - добавил он.

В сентябре в Швеции пройдут широкомасштабные военные учения "Аврора 17", направленные, согласно официальному заявлению шведских войск, на то, чтобы "сдержать потенциальных атакующих и заставить их тщательно взвесить риски, следующие за атакой (Швеции - ИФ)". "Аврора 17" станет самой крупномасштабной серией военных учений в Швеции за последние 20 лет.

Согласно планам, в учениях примут участие более 19 тыс. войск, включая почти 1,5 тыс. солдат из США, а также военные силы из Финляндии, Дании, Норвегии, Франции, Литвы и Эстонии. Ранее Б.Ходжес подтвердил, что США для участия в учениях также направят в Швецию ракетные батареи "Пэтриот", вертолеты и танковую бригаду американской национальной гвардии.