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Дальнее зарубежье 24.07.2017 20:06

США и НАТО должны реагировать на политику России в Европе - генерал-лейтенант Ходжес

Россия изменила европейскую политику безопасности, и США, также как НАТО и союзники, должны отреагировать на это, заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью шведскому изданию "Дагенс нюхетер".

"Россия изменила обстановку в сфере безопасности (в Европе - ИФ). Мы должны отреагировать на это, и не только США, но и вся НАТО", - приводит издание его слова.

"У стран, которые находятся к медведю ближе всего, есть исторический опыт. Они ощущают горячее дыхание медведя, и именно они волнуются больше всего", - добавил американский военачальник.

"Тот факт, что Швеция решила, что ей необходимо вновь разместить войска на острове Готланд , является очень ясным показателем происходящего", - заявил Б.Ходжес.

"Швеция известна как сдержанная, надежная и свободная от союзов страна. Тем не менее, Швеция решила, что это (размещение войск на Готланде - ИФ) необходимо", - добавил он.

В сентябре в Швеции пройдут широкомасштабные военные учения "Аврора 17", направленные, согласно официальному заявлению шведских войск, на то, чтобы "сдержать потенциальных атакующих и заставить их тщательно взвесить риски, следующие за атакой (Швеции - ИФ)". "Аврора 17" станет самой крупномасштабной серией военных учений в Швеции за последние 20 лет.

Согласно планам, в учениях примут участие более 19 тыс. войск, включая почти 1,5 тыс. солдат из США, а также военные силы из Финляндии, Дании, Норвегии, Франции, Литвы и Эстонии. Ранее Б.Ходжес подтвердил, что США для участия в учениях также направят в Швецию ракетные батареи "Пэтриот", вертолеты и танковую бригаду американской национальной гвардии.

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Тэги: США, ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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