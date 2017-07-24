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Дальнее зарубежье 24.07.2017 20:33

Багдад заинтересован в весомом присутствии России в Ираке - вице-президент аль-Малики

Багдад хотел бы "весомого присутствия" России в Ираке в политическом и военном плане, заявил вице-президент страны Нури аль-Малики.

"Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком, и поэтому мы хотели бы, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и в военном плане. Таким образом, было бы создано равновесие, которое послужило бы на благо региона, его народов и его стран", - сказал Н. аль-Малики журналистам после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.

По его словам Ирак хочет укрепления сотрудничества с РФ в области энергетики, электроэнергетики и нефти.

"Также это касается научного сотрудничества, стипендий, университетской подготовки, экономики и торговли, политической и военной сфер", - отметил вице-президент.

Он сообщил, что иракская делегация выразили "благодарность и высокую оценку России и ее поддержке Ирака, других стран региона, таких как Сирия, в борьбе с террористами, экстремистами а также с террористическими идеями".

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Тэги: ИРАК, РОССИЯ, СВЯЗИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]