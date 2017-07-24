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Дальнее зарубежье 24.07.2017 21:06

В 15 штатах деятельность Трампа одобряют свыше 50% респондентов - исследование

Уровень поддержки американского президента Дональда Трампа превышает 50% в 15 штатах США, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник исследования компании Gallup.

Самый высокий рейтинг у Д.Трампа зафиксирован в Западной Вирджинии, Северной Дакоте и Южной Дакоте.

Также более 50% респондентов одобряют деятельность действующего президента США в штатах Монтана, Вайоминг, Алабама, Оклахома, Канзас, Кентукки, Арканзас, Айдахо, Небраска, Теннесси, Луизиана и Аляска.

Самый низкий уровень поддержки у главы государства в штате Вермонт - лишь 26%.

Исследование проводилось с января по июнь 2017 года. Оно основывается на результатах опросов, в которых приняли участие более 81 тыс. человек.

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Тэги: ТРАМП, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]