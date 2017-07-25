Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обдумывает вопрос о выходе в отставку в связи с тем, что у него появились разногласия с президентом Дональдом Трампом по ряду важных вопросов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.
Телеканал утверждает, что "у Тиллерсона пополняется список разногласий с Белым домом, включая новые дебаты по Ирану и по составу персонала (госдепа - ИФ)".
"Его разочарование вряд ли является секретом, и иногда прорывается публично", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что у друзей госсекретаря "сложилось впечатление, что, несмотря на разочарование, он принял решение оставаться на своем посту до конца года, что позволит ему завершить реорганизацию госдепартамента".
"Однако, два источника, которые беседовали с телеканалом на условиях анонимности в выходные дни, заявили, что не будут удивлены, если выход (Р.Тиллерсона - ИФ) из госдепартамента произойдет раньше", - подчеркивает CNN.
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