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Дальнее зарубежье 25.07.2017 09:42

СМИ прогнозируют отставку Тиллерсона в связи с тем, что он "разочарован" политикой Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обдумывает вопрос о выходе в отставку в связи с тем, что у него появились разногласия с президентом Дональдом Трампом по ряду важных вопросов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Телеканал утверждает, что "у Тиллерсона пополняется список разногласий с Белым домом, включая новые дебаты по Ирану и по составу персонала (госдепа - ИФ)".

"Его разочарование вряд ли является секретом, и иногда прорывается публично", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что у друзей госсекретаря "сложилось впечатление, что, несмотря на разочарование, он принял решение оставаться на своем посту до конца года, что позволит ему завершить реорганизацию госдепартамента".

"Однако, два источника, которые беседовали с телеканалом на условиях анонимности в выходные дни, заявили, что не будут удивлены, если выход (Р.Тиллерсона - ИФ) из госдепартамента произойдет раньше", - подчеркивает CNN.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ОТСТАВКА, СЛУХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]