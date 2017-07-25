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Дальнее зарубежье 25.07.2017 09:50

Масштабные пограничные учения России, Китая и Монголии прошли в Забайкалье

Задержание группы международных террористов отработали пограничники России, Китая и Монголии в ходе трехстороннего антитеррористического учения "Укрепление границы - 2017", сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

"За всю историю международных отношений этих трех государств подобного масштаба антитеррористических учений еще не было", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в учениях было задействовано более сотни сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, Главного управления пограничной охраны Монголии и Главного пограничного отряда общественной безопасности Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ, Китай).

По легенде мероприятия пограничники получили информацию о том, что на территории Российской Федерации вблизи государственной границы находится группа, причастная к террористической деятельности.

Для ее задержания пограничники трех стран объединили усилия. Действиями личного состава подразделений руководил специально созданный штаб. Ключевую роль в обезвреживании преступников играла российская сторона. Армии Китая и Монголии готовились предотвратить возможное бегство террористов из России вглубь своих территорий.

На поиск группы были брошены лучшие силы и средства. Благодаря современным образцам техники и вооружения в считанные минуты координаты преступников были определены и принято решение задействовать авиацию. Десантировавшиеся из вертолета пограничники успешно осуществили захват всех членов группировки.

"Действия военнослужащих в ходе проведения российского этапа учений получили высокую оценку руководства всех структур, принимавших участие в мероприятии", - отмечается в сообщении.

Но на этом масштабное учение "Укрепление границы - 2017" не завершилось. Отработка навыков борьбы с террористами будет продолжена в течение месяца на монгольской и китайской территории.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ГОСГРАНИЦА, УЧЕНИЯ


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