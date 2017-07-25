Трамп обвинил Washington Post в публикации лжи

Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету Washington Post за публикацию ложной информации о прекращении реализации программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции.

"Washington Post... сфабриковала факты, говорящие о том, что я прекратил массированные, опасные и бесполезные платежи сирийским повстанцам, которые ведут борьбу против Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ)", - написал президент в своем микроблоге в "Твиттере".

Газета сообщила о прекращении секретной программы помощи сирийской оппозиции, которую осуществляло ЦРУ, в материале от 19 июля.

Д.Трамп отметил, что Washington Post публикует о нем много информации, являющейся ложной.

Белый дом и ЦРУ не подтвердили сообщение газеты о прекращении помощи. Представитель американской администрации Сара Сандерс отказалась комментировать эту тему, а также заявила журналистам в ответ на вопросы, что не знает, поднималась ли эта проблема в ходе встречи Д.Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге на полях G-20.