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Дальнее зарубежье 25.07.2017 10:10

Китай готовится к возможному кризису вокруг КНДР - СМИ

Китай укрепляет границу с КНДР в связи с потенциальным кризисом вокруг Северной Кореи, сообщила газета The Wall Street Journal.

Так, по сообщению издания, численность пограничных войск Китая на китайско-северокорейской границе в последнее время была увеличена на одну бригаду, для гражданского населения в приграничных районах строятся укрытия.

Укрепление границы между двумя странами было начато Китаем после первого ядерного испытания, проведенного КНДР в 2006 году, отмечается в публикации.

Наблюдатели считают, что укрепление китайско-корейской границы связано с возможными военными действиями США против Пхеньяна в ответ на проводимые им провокационные пуски баллистических ракет и реализацию ядерной оружейной программы. Вашингтон неоднократно заявлял, что не снимает вопрос о силовом решении северокорейской проблемы с повестки дня.

Пекин последовательно выступает за урегулирование кризиса путем переговоров и против военного вмешательства.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, КРИЗИС, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]