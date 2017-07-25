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СНГ 25.07.2017 10:20

Роспотребнадзор сообщил, что 80% снятых с реализации в первом полугодии плодов и овощей являются импортными

Порядка 80% плодов и овощей, снятых с реализации в этом году за несоответствие требованиям, являются импортными, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзором с реализации снято свыше 390 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом более 80% продукции с нарушениями составляет импортная продукция", - говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

В пресс-службе сказали, что в этом году было исследовано свыше 93 тысяч проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

"Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, в первом полугодии 2017 года составил 0,6%. По импортной пищевой продукции этот показатель составил 0,5%, а по импортным бахчевым культурам - 2,9%", - говорится сообщении.

В пресс-службе добавили, что по микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,9%.

"При этом высокий удельный вес по данному показателю в первом полугодии 2017 года отмечен среди импортных плодов и ягод - 5,1% не соответствуют обязательным требованиям по микробиологии", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ОВОЩИ, ИМПОРТ, РОСПОТРЕБНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]