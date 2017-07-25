В украинском городе Днепр в результате перестрелки погибли два участника военной операции в Донбассе

В результате перестрелки в Днепре (бывший Днепропетровск) два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Как удалось установить журналистам, погибшие были участниками военной операции, проводимой властями Украины в Донбассе.
Как сообщили в пресс-службе главка нацполиции в Днепропетровской области, в понедельник, около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр.Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины.
Прибыв на место происшествия полицейские выяснили: около 19:50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия ранили пятерых граждан, которые находились на летней площадке кафе. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.
В результате стрельбы на месте погиб один человек, шестеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм. Среди раненых оказался участник военной операции адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших и защищал его интересы в суде.
В полиции считают, что конфликт лежит в экономической плоскости.
"Это конфликт исключительно экономических интересов двух сторон: Саакяна и его брата и - вторая сторона, которую мы сейчас устанавливаем. Они встречались, встреча была запланирована. После беседы было нападение", - сообщил одному из местных каналов начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь. По его словам, полицейскими изъяты автомат и два пистолета.
С целью розыска и задержания злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план "Сирена".
Сотрудниками полиции открыто уголовное производство п.1,ч.2 ст.115 УКУ (Умышленное убийство).
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