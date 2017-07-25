Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, представляет новые постоплатные тарифы Klass, работающие по принципу «всё включено».
Наряду с большим количеством минут, СМС, интернет-трафика и возможности бесплатного использования приложения WhatsApp, данные тарифы предоставляют свободу в оплате ежемесячной абонентской платы, кредитный лимит для беспрерывного общения, минуты для международных звонков и звонков в роуминге, а также 1000 МБ интернет-трафика для использования за рубежом. К новым тарифам могут бесплатно подключиться все абоненты тарифов CIN, Klass и Business (за исключением корпоративных абонентов).
Информация о новых тарифах представлена в таблице ниже:
|
Постоплатный KLASS XL
|
Постоплатный KLASSXXL
|
Постоплатный KLASS3XL
|
Ежемесячно для использования внутри страны:
250 минут
1000 МБ
БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст)
|
Ежемесячно для использования внутри страны:
750 минут
750 SMS
2000 МБ
БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст + звонки)
|
Ежемесячно для использования внутри страны:
3000 минут
3000 SMS
10 ГБ
БЕСПЛАТНЫЙ И БЕЗЛИМИТНЫЙ WhatsApp
100 минут для международных звонков
Для роуминга:
100 минут для входящих звонков
1000 MБ интернет-трафика
|
Для подключения: *810#YES
Ежемесячная абонентская плата - 10 AZN
|
Для подключения *825#YES
Ежемесячная абонентская плата - 25 AZN
|
Для подключения *850#YES
Ежемесячная абонентская плата - 50 AZN
Срок действия минут/СМС/интернет-трафика, предоставляемых в виде пакетов в рамках тарифов Klass, составляет 1 месяц.
После окончания бесплатных минут, СМС и интернет-трафика, предоставленных в рамках тарифа, стоимость услуг будет вычитаться в соответствии с нижеприведённой таблицей (все цены включают НДС):
|
Klass XL
|
Klass XXL
|
Klass3XL
|
AZN
|
AZN
|
AZN
|
Звонки внутри страны– 1 мин.
|
0.06
|
0.04
|
0.04
|
Международные звонки – 1 мин.
|
0.32
|
0.32
|
0.32
|
SMS (внутри страны)
|
0.03
|
0.03
|
0.03
|
SMS (международные)
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
MMS
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
Интернет (после окончания пакета предоставленного в рамках тарифа, скорость будет составлять 64 kbs)
|
0
|
0
|
0
|
Интервал тарификации для звонков внутри страны
|
10 секунд
|
10 секунд
|
10 секунд
|
Интервал тарификации для международных звонков
|
30 секунд
|
30 секунд
|
30 секунд
|
Интервал тарификации для звонков в роуминге
|
1 минута
|
1 минута
|
1 минута
|
Интервал тарификации для Интернета
|
40 КВ
|
40 КВ
|
40 КВ
Нужно отметить, что в случае если предоставленный интернет-трафик будет использован до истечения срока подписки, скорость Интернета будет снижена до 64 кбит/с, и чтобы продолжать использовать Интернет на высокой скорости, абонентам нужно будет приобрести один из интернет-пакетов Bakcell Sur@.
Более подробную информацию о новых тарифах можно получить на www.bakcell.com, а также отправив СМС с текстом “KLASS FAKTURALI” на номер 2220.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов и минометов – Минобороны
В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в «Армейских международных играх – 2017»
Минэкономики Азербайджана выявило большое содержание кишечной палочки в пломбирах еще одного местного производителя
АЧС обнаружена сразу в трех регионах РФ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки, выпавшей из окна третьего этажа – Генпрокуратура Азербайджана
"Дюнкерк" собрал свыше $50 млн в первые выходные после премьеры
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Российские военные зафиксировали шесть фактов нарушения режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии за сутки
Санкции США в отношении России могут затронуть интересы 8 проектов с участием компаний стран ЕС - СМИ
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»