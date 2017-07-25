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25.07.2017 10:17

Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, представляет новые постоплатные тарифы Klass, работающие по принципу «всё включено».

Наряду с большим количеством минут, СМС, интернет-трафика и возможности бесплатного использования приложения WhatsApp, данные тарифы предоставляют свободу в оплате ежемесячной абонентской платы, кредитный лимит для беспрерывного общения, минуты для международных звонков и звонков в роуминге, а также 1000 МБ интернет-трафика для использования за рубежом. К новым тарифам могут бесплатно подключиться все абоненты тарифов CIN, Klass и Business (за исключением корпоративных абонентов).

Информация о новых тарифах представлена в таблице ниже:

Постоплатный KLASS XL

Постоплатный KLASSXXL

Постоплатный KLASS3XL

Ежемесячно для использования внутри страны:

250 минут

1000 МБ

БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст)

Ежемесячно для использования внутри страны:

750 минут

750 SMS

2000 МБ

БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст + звонки)

Ежемесячно для использования внутри страны:

3000 минут

3000 SMS

10 ГБ

БЕСПЛАТНЫЙ И БЕЗЛИМИТНЫЙ WhatsApp

100 минут для международных звонков

Для роуминга:

100 минут для входящих звонков

1000 MБ интернет-трафика

Для подключения: *810#YES

Ежемесячная абонентская плата - 10 AZN

Для подключения *825#YES

Ежемесячная абонентская плата - 25 AZN

Для подключения *850#YES

Ежемесячная абонентская плата - 50 AZN

Срок действия минут/СМС/интернет-трафика, предоставляемых в виде пакетов в рамках тарифов Klass, составляет 1 месяц.

После окончания бесплатных минут, СМС и интернет-трафика, предоставленных в рамках тарифа, стоимость услуг будет вычитаться в соответствии с нижеприведённой таблицей (все цены включают НДС):

Klass XL

Klass XXL

Klass3XL

AZN

AZN

AZN

Звонки внутри страны– 1 мин.

0.06

0.04

0.04

Международные звонки – 1 мин.

0.32

0.32

0.32

SMS (внутри страны)

0.03

0.03

0.03

SMS (международные)

0.10

0.10

0.10

MMS

0.05

0.05

0.05

Интернет (после окончания пакета предоставленного в рамках тарифа, скорость будет составлять 64 kbs)

0

0

0

Интервал тарификации для звонков внутри страны

10 секунд

10 секунд

10 секунд

Интервал тарификации для международных звонков

30 секунд

30 секунд

30 секунд

Интервал тарификации для звонков в роуминге

1 минута

1 минута

1 минута

Интервал тарификации для Интернета

40 КВ

40 КВ

40 КВ

Нужно отметить, что в случае если предоставленный интернет-трафик будет использован до истечения срока подписки, скорость Интернета будет снижена до 64 кбит/с, и чтобы продолжать использовать Интернет на высокой скорости, абонентам нужно будет приобрести один из интернет-пакетов Bakcell Sur@.

Более подробную информацию о новых тарифах можно получить на www.bakcell.com, а также отправив СМС с текстом “KLASS FAKTURALI” на номер 2220.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BAKCELL

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]