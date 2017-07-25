Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, представляет новые постоплатные тарифы Klass, работающие по принципу «всё включено».

Наряду с большим количеством минут, СМС, интернет-трафика и возможности бесплатного использования приложения WhatsApp, данные тарифы предоставляют свободу в оплате ежемесячной абонентской платы, кредитный лимит для беспрерывного общения, минуты для международных звонков и звонков в роуминге, а также 1000 МБ интернет-трафика для использования за рубежом. К новым тарифам могут бесплатно подключиться все абоненты тарифов CIN, Klass и Business (за исключением корпоративных абонентов).

Информация о новых тарифах представлена в таблице ниже:

Постоплатный KLASS XL Постоплатный KLASSXXL Постоплатный KLASS3XL Ежемесячно для использования внутри страны: 250 минут 1000 МБ БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст) Ежемесячно для использования внутри страны: 750 минут 750 SMS 2000 МБ БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст + звонки) Ежемесячно для использования внутри страны: 3000 минут 3000 SMS 10 ГБ БЕСПЛАТНЫЙ И БЕЗЛИМИТНЫЙ WhatsApp 100 минут для международных звонков Для роуминга: 100 минут для входящих звонков 1000 MБ интернет-трафика Для подключения: *810#YES Ежемесячная абонентская плата - 10 AZN Для подключения *825#YES Ежемесячная абонентская плата - 25 AZN Для подключения *850#YES Ежемесячная абонентская плата - 50 AZN

Срок действия минут/СМС/интернет-трафика, предоставляемых в виде пакетов в рамках тарифов Klass, составляет 1 месяц.

После окончания бесплатных минут, СМС и интернет-трафика, предоставленных в рамках тарифа, стоимость услуг будет вычитаться в соответствии с нижеприведённой таблицей (все цены включают НДС):

Klass XL Klass XXL Klass3XL AZN AZN AZN Звонки внутри страны– 1 мин. 0.06 0.04 0.04 Международные звонки – 1 мин. 0.32 0.32 0.32 SMS (внутри страны) 0.03 0.03 0.03 SMS (международные) 0.10 0.10 0.10 MMS 0.05 0.05 0.05 Интернет (после окончания пакета предоставленного в рамках тарифа, скорость будет составлять 64 kbs) 0 0 0 Интервал тарификации для звонков внутри страны 10 секунд 10 секунд 10 секунд Интервал тарификации для международных звонков 30 секунд 30 секунд 30 секунд Интервал тарификации для звонков в роуминге 1 минута 1 минута 1 минута Интервал тарификации для Интернета 40 КВ 40 КВ 40 КВ

Нужно отметить, что в случае если предоставленный интернет-трафик будет использован до истечения срока подписки, скорость Интернета будет снижена до 64 кбит/с, и чтобы продолжать использовать Интернет на высокой скорости, абонентам нужно будет приобрести один из интернет-пакетов Bakcell Sur@.

Более подробную информацию о новых тарифах можно получить на www.bakcell.com, а также отправив СМС с текстом “KLASS FAKTURALI” на номер 2220.