Азербайджанское ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" отбирает подрядчика для разработки инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса и организации производства овощной продукции, говорится в сообщении общества.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Предложения принимаются до 27 июля.
А.Ахундов
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