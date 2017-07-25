Азербайджанское ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" отбирает подрядчика для разработки инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса и организации производства овощной продукции, говорится в сообщении общества.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Предложения принимаются до 27 июля.

А.Ахундов