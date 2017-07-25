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Дальнее зарубежье 25.07.2017 10:50

Страны Балтии не верят в нападение со стороны России - посол Эстонии в РФ

Страны НАТО, в том числе страны Балтии, не видят прямой угрозы своей безопасности со стороны России, однако размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" создает напряженность в регионе, заявил посол Эстонии в РФ Арти Хилпус.

"Хочу подчеркнуть, что НАТО и балтийские страны на сегодняшний день не видят прямой угрозы нашей безопасности. Мы не исходим из того, что Россия или какая-то другая страна имеют намерение напасть на страны Балтии", - сказал А.Хилпус в интервью "Интерфаксу".

Вместе с тем посол отметил, что размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" ведет к росту напряженности в регионе. "В общем, все подобные шаги, когда увеличивается количество вооружений в одном регионе, в областях вблизи наших границ, вызывает рост напряжения", - сказал он.

А.Хилпус отметил, что принятое на саммите НАТО в Варшаве решение разместить в странах Балтии и Польше четыре батальона - это реакция на развитие международной обстановки, и Таллин оставляет за собой право принимать адекватные меры, чтобы обеспечить безопасность.

"Хочу особо подчеркнуть, что военные подразделения, которые размещены на территории Эстонии и других стран Балтии, имеют строго оборонительный характер и не направлены против России. Должно быть абсолютно ясно, что никто не собирается нападать на более крупную страну с одним или тремя батальонами", - сказал дипломат.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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