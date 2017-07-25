Страны Балтии не верят в нападение со стороны России - посол Эстонии в РФ

Страны НАТО, в том числе страны Балтии, не видят прямой угрозы своей безопасности со стороны России, однако размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" создает напряженность в регионе, заявил посол Эстонии в РФ Арти Хилпус.



"Хочу подчеркнуть, что НАТО и балтийские страны на сегодняшний день не видят прямой угрозы нашей безопасности. Мы не исходим из того, что Россия или какая-то другая страна имеют намерение напасть на страны Балтии", - сказал А.Хилпус в интервью "Интерфаксу".



Вместе с тем посол отметил, что размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" ведет к росту напряженности в регионе. "В общем, все подобные шаги, когда увеличивается количество вооружений в одном регионе, в областях вблизи наших границ, вызывает рост напряжения", - сказал он.



А.Хилпус отметил, что принятое на саммите НАТО в Варшаве решение разместить в странах Балтии и Польше четыре батальона - это реакция на развитие международной обстановки, и Таллин оставляет за собой право принимать адекватные меры, чтобы обеспечить безопасность.



"Хочу особо подчеркнуть, что военные подразделения, которые размещены на территории Эстонии и других стран Балтии, имеют строго оборонительный характер и не направлены против России. Должно быть абсолютно ясно, что никто не собирается нападать на более крупную страну с одним или тремя батальонами", - сказал дипломат.