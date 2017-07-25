ГЭЦ отбирает страховщика сотрудников центра по ДМС

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана отбирает компанию для добровольного медицинского страхования (ДМС) своих сотрудников.

Согласно тендерному объявлению, госпошлина за участие в нем составляет 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 6 сентября. Вскрытие конвертов с предложениями пройдет 7 сентября.

А.Ахундов