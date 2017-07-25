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Дальнее зарубежье 25.07.2017 11:10

Сенатор Маккейн после операции вернется в американский конгресс для голосования по санкциям против РФ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн уже во вторник вернется в Вашингтон для работы над рядом законопроектов, включая голосование по санкциям против РФ.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в Сенат США завтра (во вторник), чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи", - сообщили накануне вечером в офисе Дж.Маккейна.

На прошлой неделе врачи диагностировали у Дж.Маккейна агрессивную форму опухоли мозга - глиобластому.

Сенатора, которому исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Как сообщалось, палата представителей американского конгресса согласовала с сенаторами проект законопроекта с внесенными в него поправками, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

В случае одобрения этого проекта в палате представителей он будет передан обратно на голосование в сенат. И лишь в случае положительного решения сенаторов он ляжет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник.

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Тэги: США, СЕНАТОР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]