Сенатор Маккейн после операции вернется в американский конгресс для голосования по санкциям против РФ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн уже во вторник вернется в Вашингтон для работы над рядом законопроектов, включая голосование по санкциям против РФ.



"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в Сенат США завтра (во вторник), чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи", - сообщили накануне вечером в офисе Дж.Маккейна.



На прошлой неделе врачи диагностировали у Дж.Маккейна агрессивную форму опухоли мозга - глиобластому.



Сенатора, которому исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.



Как сообщалось, палата представителей американского конгресса согласовала с сенаторами проект законопроекта с внесенными в него поправками, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР.



В случае одобрения этого проекта в палате представителей он будет передан обратно на голосование в сенат. И лишь в случае положительного решения сенаторов он ляжет на подпись президенту США Дональду Трампу.



Голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник.