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Регион 25.07.2017 11:25

Вопрос о поставках Киеву американского оборонительного вооружения находится в стадии обсуждения - спецпредставитель США по Украине

Недавно назначенный спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о возможной поставке Киеву оборонительного вооружения, сообщает во вторник телерадиокорпорация ВВС.

В интервью BBC К.Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией.

"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - считает спецпредставитель Госдепа.

При этом К.Волкер отметил, что это еще вопрос "для дальнейшего обсуждения и принятия решения", и трудно прогнозировать, когда он может быть решен.

По его словам, успех в установлении мира на востоке Украины потребует "нового стратегического диалога с Россией".

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Тэги: УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]