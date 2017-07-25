Вопрос о поставках Киеву американского оборонительного вооружения находится в стадии обсуждения - спецпредставитель США по Украине

Недавно назначенный спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о возможной поставке Киеву оборонительного вооружения, сообщает во вторник телерадиокорпорация ВВС.
В интервью BBC К.Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией.
"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - считает спецпредставитель Госдепа.
При этом К.Волкер отметил, что это еще вопрос "для дальнейшего обсуждения и принятия решения", и трудно прогнозировать, когда он может быть решен.
По его словам, успех в установлении мира на востоке Украины потребует "нового стратегического диалога с Россией".
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