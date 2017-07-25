В Сеуле призвали КНДР больше не проводить испытаний ракет

В южнокорейском министерстве по делам объединения призвали КНДР не проводить дальнейших испытаний ракет, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.



"Надеемся, что Север примет разумное решение (и не будет проводить испытаний - ИФ)", - сказал представитель министерства.



При этом он отметил, что Сеул "решительно ответит в случае провокаций КНДР".