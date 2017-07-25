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Дальнее зарубежье 25.07.2017 11:40

В Сеуле призвали КНДР больше не проводить испытаний ракет

В южнокорейском министерстве по делам объединения призвали КНДР не проводить дальнейших испытаний ракет, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Надеемся, что Север примет разумное решение (и не будет проводить испытаний - ИФ)", - сказал представитель министерства.

При этом он отметил, что Сеул "решительно ответит в случае провокаций КНДР".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]