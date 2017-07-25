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Дальнее зарубежье 25.07.2017 10:45

Ожидается вынесение вердикта ЕСПЧ по жалобе осужденных по делу об убийстве Немцова

Страсбургский суд во вторник вынесет решение по жалобам трех осужденных за соучастие в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Заявителями в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе "Эскерханов и другие против России" выступили Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы, арестованные в марте 2015 года по подозрению в убийстве Б.Немцова.

Заявители указывают на неадекватные условия содержания под стражей и во время транспортировки, а также на отсутствие эффективного средства судебной защиты для исправления этих условий. Тем самым, указано в жалобе, были нарушены их права, гарантированные статьями 3 и 13 ("запрет пыток" и " право на эффективное средство правовой защиты") Конвенции о защите прав человека.

Кроме того, по мнению фигурантов, в ходе следствия было допущено нарушение п.3 ст.5 Конвенции, гарантирующей судебное разбирательство в разумные сроки или освобождение до суда, так как все трое необоснованно долго содержались под стражей до рассмотрения дела по существу в военном суде.

Наконец, Т.Эскерханов и братья Губашевы считают, что чрезмерно длительное производство по жалобам их защиты на меру пресечения свидетельствует о нарушении права на безотлагательную проверку законности их заключения и содержания под стражей (п.4 ст.5 Конвенции).

Московский окружной военный суд 13 июля назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Б.Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет. Согласно приговору судьи Юрия Житникова, оглашенному в четверг, А.Губашеву назначено наказание в виде 19 лет, его брату Шадиду Губашеву - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет колонии строгого режима.

Коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными в совершении убийства по найму из корыстных побуждений (пп ж и з ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия и боеприпасов организованной группой (ч.3 ст.222 УК РФ). По мнению присяжных, снисхождения подсудимые не заслуживают.

Приговор обжалован как защитой, так и представителями потерпевшей стороны, поэтому вступит в силу только после проверки его Верховным судом РФ.

Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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Тэги: ЕСПЧ, РОССИЯ, НЕМЦОВ, ОСУЖДЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]