В Азербайджан экстрадирован член международной преступной группы, организовавшей кражу из одного банка около $2,2 млн – СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в результате проведенных мероприятий выявила деятельность членов международной группы, занимающейся киберпреступлениями, отмечается в сообщении Службы.

"Организованная за рубежом киберпреступная группа незаконно взломала инфраструктуру одного из банков в Азербайджане и посредством незаконных операций украла более 3,7 млн манатов (около $2,2 млн)", - отмечается в сообщении.

На основании собранных материалов СГБ возбудила уголовное дело по статьям 177.3.2 и 273.4. В ходе следственных мероприятий были выявлены участники международной киберпреступной группы.

"Подозреваемый в совершении преступления иностранный гражданин Данила Дорин Константинович был задержан в Барселоне и 23 июля экстрадирован в Азербайджан", - отмечает СГБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

СГБ заявляет, что окажет правовую помощь коммерческим банкам в Азербайджане, если они столкнутся с аналогичными киберпреступлениями.



А.Азизов





