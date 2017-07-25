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Бизнес и законодательство 25.07.2017 11:00

В Азербайджан экстрадирован член международной преступной группы, организовавшей кражу из одного банка около $2,2 млн – СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в результате проведенных мероприятий выявила деятельность членов международной группы, занимающейся киберпреступлениями, отмечается в сообщении Службы.

"Организованная за рубежом киберпреступная группа незаконно взломала инфраструктуру одного из банков в Азербайджане и посредством незаконных операций украла более 3,7 млн манатов (около $2,2 млн)", - отмечается в сообщении.

На основании собранных материалов СГБ возбудила уголовное дело по статьям 177.3.2 и 273.4. В ходе следственных мероприятий были выявлены участники международной киберпреступной группы.

"Подозреваемый в совершении преступления иностранный гражданин Данила Дорин Константинович был задержан в Барселоне и 23 июля экстрадирован в Азербайджан", - отмечает СГБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

СГБ заявляет, что окажет правовую помощь коммерческим банкам в Азербайджане, если они столкнутся с аналогичными киберпреступлениями.

А.Азизов


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Тэги: СГБ, БАНК, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]