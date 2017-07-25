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Макроэкономика 25.07.2017 11:35

Санкционные риски при покупке американской Schlumberger 51% в российской EDC пока сложно оценить - Дворкович

Санкционные риски при покупке американской компанией Schlumberger 51% в российской нефтесервисной Eurasia Drilling (EDC) пока сложно оценить, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Естественно, антимонопольная служба этот вопрос анализировала. Пока представила информацию комиссии по иностранным инвестициям просто для сведения. Тема рассматривается, но пока без каких-либо выводов. Мы не имеем сейчас полного комплекта материалов для рассмотрения этого вопроса. Пока ФАС анализирует все аспекты этой сделки", - сказал он журналистам.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]