Санкционные риски при покупке американской Schlumberger 51% в российской EDC пока сложно оценить - Дворкович

Санкционные риски при покупке американской компанией Schlumberger 51% в российской нефтесервисной Eurasia Drilling (EDC) пока сложно оценить, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



"Естественно, антимонопольная служба этот вопрос анализировала. Пока представила информацию комиссии по иностранным инвестициям просто для сведения. Тема рассматривается, но пока без каких-либо выводов. Мы не имеем сейчас полного комплекта материалов для рассмотрения этого вопроса. Пока ФАС анализирует все аспекты этой сделки", - сказал он журналистам.