Идея создания второго лоукостера обсуждается на коммерческом уровне, без участия властей - Дворкович

Идея создания в России второй авиакомпании - лоукостера пока обсуждается на уровне бизнеса, без участия правительства, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.



"На уровне правительства (переговоры - ИФ) не идут, коллеги пока обсуждают эту тему на коммерческом уровне", - сказал он.



"Ко мне обращались с предложением, но я пока не могу называть никого (из потенциальных инвесторов - ИФ)", - добавил вице-премьер.



В начале июня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников на рынке сообщала, что российские финансовые инвесторы рассматривают возможность создания в РФ новой авиакомпании-лоукостера с иностранным участием. Консультации шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, в том числе с малазийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими - в частности, обсуждалось создание СП, отмечало издание. Стартовые переговоры состоялись также с Российским фондом прямых инвестиций.



Минтранс не знаком с бизнес-моделью новой авиакомпании-лоукостера, говорил в июне первый замглавы министерства Евгений Дитрих.



"Мы считаем, что наш рынок авиаперевозок достаточно стабилен, количество участников на рынке достаточно. Существует большое количество региональных авиакомпаний, существует наш уважаемый "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), поэтому инициативы по созданию авиакомпаний всегда нами приветствуются, но нужно подробно рассчитывать долю на рынке и их экономическую модель. Пока мы такой экономической модели еще не видели", - сказал он.



На российском авиарынке уже была в 2009 году попытка создать лоукостер с зарубежным участием - "Авианова". Инвестгруппа А1 (входит в "Альфа-групп") контролировала 51% лоукостера, американский фонд Indigo Partners - 49% (фонд также инвестировал в бюджетные Spirit Airlines, Tiger Airways и Wizz Air). Компания предлагала самые низкие на рынке цены (от 250 руб. за билет без сборов), но в октябре 2011 года прекратила деятельность из-за долгов. "Аэрофлот" создал единственный на данный момент полноценный лоукостер - "Победу" - в 2014 году.