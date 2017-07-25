Министерство экономического развития внесло в правительство согласованный с ЦБ и Внешэкономбанком план мероприятий по созданию фабрики проектного финансирования на базе ВЭБа, сообщили "Интерфаксу" два источника в финансово-экономическом блоке правительства, знакомых с ходом обсуждения вопроса.



По словам одного из собеседников агентства, ожидается, что на ближайшем заседании набсовета ВЭБа (предварительно запланировано на 27 июля) будут рассмотрены основные принципы работы механизма проектного финансирования.



Предполагается, что ВЭБ и уполномоченные банки будут осуществлять поиск и отбор проектов, соответствующих стратегическим приоритетам Внешэкономбанка. При этом ВЭБ будет выполнять роль организатора синдицированного кредитования проектов, не конкурируя с коммерческими банками и иными группами инвесторов. По словам источников, Минэкономразвития ожидает, что заключение первых сделок в рамках "фабрики" состоится в январе 2018 года.



ЦБ, по словам источника "Интерфакса", предложил включить в "дорожную карту" и отмену постановлений правительства №1044 (постановление по проектному финансированию) и постановлений №1016 и №1017 (о порядке предоставления госгарантий инвестпроектам и правилам их отбора), обосновывая это тем, что создание "фабрики проектного финансирования" в значительной степени заменит механизмы этих постановлений.



Минэкономразвития, по его словам, в целом логику ЦБ разделяет, но выступило против рассмотрения возможности отмены постановлений до того момента, как будут прекращены или исполнены все гарантийные обязательства по реализуемым в рамках этих постановлений инвестпроектам (всего по постановлению №1044 было отобрано 42 проекта, в отношении 41 из них были предоставлены гарантии, кроме того, один проект сейчас финансируется и в рамках постановления №1016).



"Постановление №1044 будет сохранено, так как в его рамках в 2015 году было отобрано свыше 40 проектов для финансирования на льготных условиях и на текущий момент они продолжают финансироваться. Кроме того, уполномоченными органами исполнительной власти и Минэкономразвития осуществляется мониторинг реализации этих проектов, и он будет прекращен только после полного погашения кредитов, привлеченных заемщиками на льготных условиях. При этом отбор новых проектов в рамках постановления №1044 проводиться не будет", - пояснил один из источников "Интерфакса".



"Дорожная карта" внесена без согласования с Минфином, у которого возник ряд замечаний к самому проекту концепции "фабрики проектного финансирования", сказал один из собеседников агентства. По его словам, Минфин попросил у Минэкономразвития более подробный анализ и обоснование предпосылок создания "фабрики", предложив провести экспертную оценку рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации концепции.



Минфин также не поддержал предложение Минэкономразвития по включению ресурсов, предлагаемых к использованию в рамках механизма "фабрики", в том числе госгарантий, в госпрограмму "Экономической развитие и инновационная экономика", которую курирует Минэкономразвития. Минфин обосновал это тем, что госгарантии предоставляются на основании федеральных законов о федеральном бюджете, а не на основании госпрограмм, а также включаются в состав госдолга РФ, управление которым относится к компетенции Минфина.



Финансирование в рамках "фабрики" планируется предоставлять на срок 10-15 лет, отмечалось ранее в материалах ВЭБа. Ставка для заемщика будут рассчитываться как инфляция в 4% плюс доходность ОФЗ-ин плюс премия (но не более 3,5%). Таким образом, ставка не должна превысить 10% годовых. Предполагается, что в рамках финансирования проектов "фабрики" 20% будет составлять акционерный капитал (доля ВЭБа в нем не превысит треть, остальные средства должны предоставить инициаторы проекта), 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.



Общий объем финансирования предлагается разделить на два транша: "А" (40% финансирования) с низкой доходностью, "В" - с большей доходностью, но менее защищенный, сообщалось ранее. Потенциальными инвесторами могут выступать НПФ через выкуп облигаций, выпускаемых в рамках транша "А". Для повышения надежности инвестиций по траншу "А" ВЭБ предлагал предусмотреть госгарантии.



Кроме того, ВЭБ предлагал в дальнейшем рассмотреть вопрос гарантирования государством возможного изменения процентной ставки в рамках "фабрики", если она будет плавающей.



ВЭБ уже начал смотреть проекты с точки зрения возможного финансирования через "фабрику", сообщал в конце июня глава банка Сергей Горьков. Портфель всех проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении ВЭБа, составляет порядка 250 млрд рублей, говорил его первый заместитель Дмитрий Курдюков.