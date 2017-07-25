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АПК 25.07.2017 12:25

РФ и Турция 18 августа обсудят вопрос поставок турецких томатов - Дворкович

Россия и Турция продолжат консультации на тему поставок турецких томатов на российский рынок в ходе Измирской выставки 18 августа, сообщил журналистам вица-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Ближайшие консультации будут во время Измирской выставки, 18 августа, по-моему, она будет, у нас там делегация едет, и коллеги будут эту тему обсуждать. По итогам посмотрим. Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные", - сказал он.

Он отметил, что будут также обсуждаться и темы энергетики и отдельные ограничения в сфере промышленности "Мы договорились о консультациях на эту тему по отдельным антидемпинговым мерам, которые ранее были введены", - отметил он.

РФ запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.

В начале июня этого года правительство сняло запрет на всю оставшуюся продукцию (огурцы, яблоки и груши, виноград, клубника и земляника, части тушек и субпродуктов кур и индеек), кроме томатов. Это решение направлено на поддержку отечественных производителей, которые после запрета турецкой продукции вложили немалые средства в производство овощей и фруктов.

Ранее А.Дворкович допускал ввоз томатов из Турции только на переработку и в тот период, когда не хватает отечественной продукции.

До 1 января 2016 года томаты были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОМАТЫ


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