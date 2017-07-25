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Дальнее зарубежье 25.07.2017 12:40

Санкции США в отношении России могут затронуть интересы 8 проектов с участием компаний стран ЕС - СМИ

Восемь проектов, связанных с участием европейских компаний, могут пострадать от санкций США, если Конгресс примет законопроект, наказывающий фирмы, работающие с Россией в энергетическом секторе, пишет во вторник интернет-издание Euractiv.

"Это было бы жестоко", - заявил изданию официальный представитель ЕС.

Новый закон будет санкционировать любую компанию, которая работает не только в сфере разработки, но также и по модернизации и поддержке связанных с Россией проектов на всей планете, уточняет EURACTIV.

Это будет подводить любую европейскую компанию, связанную с российскими трубопроводами, под действие американского закона.

По данным издания, службы Еврокомиссии подготовили список из восьми проектов, на которые повлияет доработанный законопроект США.

Euractiv приводит этот список проектов с участием европейских и российских компаний. Он включает Baltic LNG (Schell и "Газпром"), "Голубой поток" (Eni и "Газпром"), нефтепровод "Каспийский трубопроводный консорциум" (Shell, Eni и "Роснефть"), "Северный поток 1" (европейские компании и "Газпром"), "Северный поток 2" (европейские компании и "Газпром"), расширение "Сахалин-2" (Schell и "Газпром"); месторождение Шах-Дениз и Южно-Кавказский трубопровод (ВР и "ЛУКОЙЛ"), месторождение Zhor Field (BP, Eni и "Роснефть").

После голосования в Конгрессе США Еврокомиссия обсудит в среду складывающуюся ситуацию и свою возможную реакцию.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]