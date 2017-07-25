Санкции США в отношении России могут затронуть интересы 8 проектов с участием компаний стран ЕС - СМИ

Восемь проектов, связанных с участием европейских компаний, могут пострадать от санкций США, если Конгресс примет законопроект, наказывающий фирмы, работающие с Россией в энергетическом секторе, пишет во вторник интернет-издание Euractiv.
"Это было бы жестоко", - заявил изданию официальный представитель ЕС.
Новый закон будет санкционировать любую компанию, которая работает не только в сфере разработки, но также и по модернизации и поддержке связанных с Россией проектов на всей планете, уточняет EURACTIV.
Это будет подводить любую европейскую компанию, связанную с российскими трубопроводами, под действие американского закона.
По данным издания, службы Еврокомиссии подготовили список из восьми проектов, на которые повлияет доработанный законопроект США.
Euractiv приводит этот список проектов с участием европейских и российских компаний. Он включает Baltic LNG (Schell и "Газпром"), "Голубой поток" (Eni и "Газпром"), нефтепровод "Каспийский трубопроводный консорциум" (Shell, Eni и "Роснефть"), "Северный поток 1" (европейские компании и "Газпром"), "Северный поток 2" (европейские компании и "Газпром"), расширение "Сахалин-2" (Schell и "Газпром"); месторождение Шах-Дениз и Южно-Кавказский трубопровод (ВР и "ЛУКОЙЛ"), месторождение Zhor Field (BP, Eni и "Роснефть").
После голосования в Конгрессе США Еврокомиссия обсудит в среду складывающуюся ситуацию и свою возможную реакцию.
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