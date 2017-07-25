Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена сразу в трех регионах РФ, в основном в личных подсобных хозяйствах.



Как сообщает Россельхознадзор, в конце прошлой недели АЧС выявлена у свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в двух хуторах Среднеахтубинского и Светлоярского районов, а также в одной из станиц Камышинского района Волгоградской области.



Кроме того, заболевание обнаружено в подсобном хозяйстве учреждения УФСИН России в Псковской области.



В Ивановской области АЧС зарегистрирована на территории охотничьих угодий Гридинского лесничества ОГКУ "Южское лесничество". Вирус выявлен в патологическом материале, отобранном от дикого кабана.



В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Псковской, Волгоградской и Ивановской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.