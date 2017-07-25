Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена сразу в трех регионах РФ, в основном в личных подсобных хозяйствах.
Как сообщает Россельхознадзор, в конце прошлой недели АЧС выявлена у свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в двух хуторах Среднеахтубинского и Светлоярского районов, а также в одной из станиц Камышинского района Волгоградской области.
Кроме того, заболевание обнаружено в подсобном хозяйстве учреждения УФСИН России в Псковской области.
В Ивановской области АЧС зарегистрирована на территории охотничьих угодий Гридинского лесничества ОГКУ "Южское лесничество". Вирус выявлен в патологическом материале, отобранном от дикого кабана.
В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Псковской, Волгоградской и Ивановской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов и минометов – Минобороны
В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в «Армейских международных играх – 2017»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки, выпавшей из окна третьего этажа – Генпрокуратура Азербайджана
"Дюнкерк" собрал свыше $50 млн в первые выходные после премьеры
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Российские военные зафиксировали шесть фактов нарушения режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии за сутки
Санкции США в отношении России могут затронуть интересы 8 проектов с участием компаний стран ЕС - СМИ
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»