Российские военные зафиксировали шесть фактов нарушения режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии за сутки

За прошедшие сутки Россия зафиксировала в зонах деэскалации в Сирии шесть случаев стрельбы, Турция - 11, сообщили в Минобороны РФ.



"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия - четыре, Алеппо - два. Турецкой частью представительства зафиксированы 11 нарушений, из них в провинциях: Латакия - одно, Хама - одно, Хомс - два, Дамаск - семь", - говорится в информационном бюллетене Минобороны.



В ведомстве подчеркнули, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.



"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ)", - отмечается в документе.



В нем говорится, что за сутки была проведена гуманитарная акция по линии ООН - в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 21 т.



"В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Барис, Расм-эн-Нияс и Абу-Згур провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тыс. 46", - сообщили в Минобороны РФ.