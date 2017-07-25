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Дальнее зарубежье 25.07.2017 13:10

Российские военные зафиксировали шесть фактов нарушения режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии за сутки

За прошедшие сутки Россия зафиксировала в зонах деэскалации в Сирии шесть случаев стрельбы, Турция - 11, сообщили в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия - четыре, Алеппо - два. Турецкой частью представительства зафиксированы 11 нарушений, из них в провинциях: Латакия - одно, Хама - одно, Хомс - два, Дамаск - семь", - говорится в информационном бюллетене Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ)", - отмечается в документе.

В нем говорится, что за сутки была проведена гуманитарная акция по линии ООН - в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 21 т.

"В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Барис, Расм-эн-Нияс и Абу-Згур провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тыс. 46", - сообщили в Минобороны РФ.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]