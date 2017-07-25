Anglo Asian Mining сократила в I полугодии добычу золота в Азербайджане на 31%

Британская компания «Anglo Asian Mining» (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в I-ом полугодии 2017 года добыла с месторождения Кедабек 23,218 тыс. унций золота, что на 31,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в сообщении компании.

«В январе-июне 2017 года компанией с месторождения Кедабек также добыто 85,087 тыс. унций серебра, меди – 1,322 тыс. тонн. Кроме того, компанией в I-ом полугодии 2017 года было произведено 6,431 тыс. тонн медного концентрата", - сообщает в информации.

За I-ое полугодие 2017 года компанией продано золотых слитков общим весом 15,689 тыс. унций (спад на 43,6%) по цене $1,238 тыс. за унцию. Также в отчетный период Anglo Asian Mining» было продано 5,396 тыс. тонн медного концентрата на сумму $10,528 млн.

По состоянию на 30 июня 2017 года общая задолженность компании по кредитам составляет $30,4 млн. В структуре долга $6,2 млн приходится на кредит, полученный от Амстердамского торгового банка, $6,2 млн – кредит российского «Газпроомбанк», $3,9 млн – кредит Международного банка Азербайджана (МБА), $0,5 млн – кредитная линия от МБА, $6,2 млн - азербайджанского «PASHA Bank», $0,5 млн – кредит Atlas Copco, $2,6 млн – кредит турецкого YapiKredi Bank, $0,5 млн – кредит Kapital bank и $3,8 млн – кредит от директора компании.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир.

Н.Аббасова