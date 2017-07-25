Полицейские вернули забывчивому пассажиру самолета Москва-Владивосток 2 млн рублей

Сотрудники транспортной полиции Владивостока вернули невнимательному пассажиру ценные вещи и деньги, забытые в самолете, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"К полицейским обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. В ней полицейские обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и два миллиона рублей. Какие-либо документы в сумке отсутствовали", - сказала И.Волк.
Владельца вещей установили - им оказался 53-летний житель Приморья. Выяснилось, что он уже покинул аэропорт.
Хозяин денег пояснил, что сильно устал во время полета, поэтому сразу после посадки вышел из самолета и направился к встречавшим его родственникам. Отсутствие сумки он заметил только после того, как ему позвонили полицейские.
"Мужчина поблагодарил стражей правопорядка за возврат имущества в целости и сохранности", - добавила И.Волк.
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