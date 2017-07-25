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Дальнее зарубежье 25.07.2017 14:19

Полицейские вернули забывчивому пассажиру самолета Москва-Владивосток 2 млн рублей

Сотрудники транспортной полиции Владивостока вернули невнимательному пассажиру ценные вещи и деньги, забытые в самолете, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"К полицейским обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. В ней полицейские обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и два миллиона рублей. Какие-либо документы в сумке отсутствовали", - сказала И.Волк.

Владельца вещей установили - им оказался 53-летний житель Приморья. Выяснилось, что он уже покинул аэропорт.

Хозяин денег пояснил, что сильно устал во время полета, поэтому сразу после посадки вышел из самолета и направился к встречавшим его родственникам. Отсутствие сумки он заметил только после того, как ему позвонили полицейские.

"Мужчина поблагодарил стражей правопорядка за возврат имущества в целости и сохранности", - добавила И.Волк.

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Тэги: РОССИЯ, ПАССАЖИР, ДЕНЬГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]