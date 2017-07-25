Япония намерена добиться сокращения числа суицидов на 30% за 10 лет

Кабинет министров Японии принял план, нацеленный на сокращение числа самоубийств в стране на 30% за 10 лет, сообщают во вторник местные СМИ.

В настоящее время Япония является лидером среди стран G7 по количеству суицидов в год. Тем не менее, в последние годы в стране обозначилась тенденция сокращения числа самоубийств: в прошлом году себя лишили жизни почти 22 тыс. японцев против 34,4 тыс. в 2003 году.

В 2015 году уровень самоубийств составлял 18,5 на 100 тыс. человек, теперь власти надеются сократить его до 13 на 100 тыс. жителей в 2025 году.

План по сокращению числа суицидов в стране пересматривается каждые пять лет. Впервые он был разработан в 2007 году. В плане отмечается, что правительство страны намерено продолжить борьбу с суицидами, связанными с переработками и сексуальными домогательствами на работе со стороны руководства.