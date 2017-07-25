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Происшествия 25.07.2017 12:13

Возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки, выпавшей из окна третьего этажа – Генпрокуратура Азербайджана

Уголовное дело в связи с гибелью малолетнего ребенка в результате падения с большой высоты возбуждено в Азербайджане, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Уголовное дело по статье 124.1 «Убийство, совершенное по неосторожности» УК АР возбуждено в связи с гибелью годовалой Ругаййи Амановой, выпавшей из окна третьего этажа высотного здания», - говорится в сообщении.

Девочка была госпитализирована, однако через два дня скончалась в больнице

Генпрокуратура выразила серьезную озабоченность в связи с участившимися фактами падения и гибели малолетних детей из окон и балконов высотных зданий, вызванными невнимательностью и халатностью их родителей.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, РЕБЕНОК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]