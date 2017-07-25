Возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки, выпавшей из окна третьего этажа – Генпрокуратура Азербайджана

Уголовное дело в связи с гибелью малолетнего ребенка в результате падения с большой высоты возбуждено в Азербайджане, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Уголовное дело по статье 124.1 «Убийство, совершенное по неосторожности» УК АР возбуждено в связи с гибелью годовалой Ругаййи Амановой, выпавшей из окна третьего этажа высотного здания», - говорится в сообщении.
Девочка была госпитализирована, однако через два дня скончалась в больнице
Генпрокуратура выразила серьезную озабоченность в связи с участившимися фактами падения и гибели малолетних детей из окон и балконов высотных зданий, вызванными невнимательностью и халатностью их родителей.
Р.Бабаев
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