Возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки, выпавшей из окна третьего этажа – Генпрокуратура Азербайджана

Уголовное дело в связи с гибелью малолетнего ребенка в результате падения с большой высоты возбуждено в Азербайджане, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Уголовное дело по статье 124.1 «Убийство, совершенное по неосторожности» УК АР возбуждено в связи с гибелью годовалой Ругаййи Амановой, выпавшей из окна третьего этажа высотного здания», - говорится в сообщении.

Девочка была госпитализирована, однако через два дня скончалась в больнице

Генпрокуратура выразила серьезную озабоченность в связи с участившимися фактами падения и гибели малолетних детей из окон и балконов высотных зданий, вызванными невнимательностью и халатностью их родителей.

Р.Бабаев