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Дальнее зарубежье 25.07.2017 14:54

В Иерусалиме после протестов убирают металлодетекторы при входе на Храмовую гору

В Иерусалиме начали демонтаж рамок металлоискателей с входов на территорию Храмовой горы после масштабных акций протеста, охвативших страну, палестинские территории, а также - произошедших у диппредставительств Израиля в других странах, сообщает во вторник газета "Гаарец".

Решение о замене рамок металлоискателей на усовершенствованную систему видеонаблюдения было принято израильским военно-политическим кабинетом после встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II.

Металлоискатели были установлены на входы, в том числе на территорию мечети Аль-Акса, ранее в этом месяце после нападения на двух полицейских, охранявших комплекс. Власти объяснили необходимость их размещения тем, что атаковавшим стражей порядка удалось пронести оружие на территорию Храмовой горы.

Местная арабо-мусульманская община резко отреагировала на подобную меру, заявив, что Израиль пытается ограничить доступ мусульманам на Храмовую гору. Многие мусульмане объявили бойкот новым мерам безопасности и отказались проходить проверку металлоискателем, устраивая богослужения прямо на улицах города.

Также большое количество мусульман вышли на акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Жертвами беспорядков стали пять палестинцев и трое израильтян на Западном берегу реки Иордан.

Накануне спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов призвал разрешить конфликт с доступом на Храмовую гору до 28 июля во избежание эскалации конфликта.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХРАМЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]