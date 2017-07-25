В Иерусалиме после протестов убирают металлодетекторы при входе на Храмовую гору

В Иерусалиме начали демонтаж рамок металлоискателей с входов на территорию Храмовой горы после масштабных акций протеста, охвативших страну, палестинские территории, а также - произошедших у диппредставительств Израиля в других странах, сообщает во вторник газета "Гаарец".

Решение о замене рамок металлоискателей на усовершенствованную систему видеонаблюдения было принято израильским военно-политическим кабинетом после встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II.

Металлоискатели были установлены на входы, в том числе на территорию мечети Аль-Акса, ранее в этом месяце после нападения на двух полицейских, охранявших комплекс. Власти объяснили необходимость их размещения тем, что атаковавшим стражей порядка удалось пронести оружие на территорию Храмовой горы.

Местная арабо-мусульманская община резко отреагировала на подобную меру, заявив, что Израиль пытается ограничить доступ мусульманам на Храмовую гору. Многие мусульмане объявили бойкот новым мерам безопасности и отказались проходить проверку металлоискателем, устраивая богослужения прямо на улицах города.

Также большое количество мусульман вышли на акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Жертвами беспорядков стали пять палестинцев и трое израильтян на Западном берегу реки Иордан.

Накануне спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов призвал разрешить конфликт с доступом на Храмовую гору до 28 июля во избежание эскалации конфликта.