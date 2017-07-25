К "Свидетелям Иеговы" россияне относятся преимущественно негативно или нейтрально, а решение о запрете их деятельности в России поддерживает 76% опрошенных, сообщает ВЦИОМ.

Не согласны с этим решением только 5%, а 16% остались безразличны к этой новости, показывают данные всероссийского телефонного опроса, проведенного 20-21 июля среди 1200 респондентов.

Об организации "Свидетели Иеговы" слышало большинство россиян, но чаще встречались те, кому знакомо только название (27%), 18% респондентов слышали, что это "религиозная секта", 12% - что "Свидетели Иеговы" "агитируют: ходят по домам, пристают на улицах, звонят по телефону", 6% - что они "обманом выманивают у людей деньги, квартиры и т.п.".

В свою очередь 10% слышали, что "Свидетели Иеговы" - это "одно из религиозных течений", 8% - что те "раздают листовки, брошюры с информацией о своем учении".

Среди тех, кто что-то слышал о данной организации, преобладает отрицательное (53%) или безразличное (44%) отношение.

На вопрос о том, можно ли считать "Свидетелей Иеговы" религиозной конфессией, - 80% россиян, что-либо слышавших о них, отвечают отрицательно, обратного мнения придерживаются только 11%.

Социологи отмечают, что опасения и неприязнь по отношению к представителям той или иной религии, религиозного течения в целом для россиян не характерны: подобные чувства, по их собственному признанию, испытывают только 11% опрошенных, тогда как 84% - нет.

Верховный суд России 20 апреля по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил деятельность этой организации на территории страны.

Согласно постановлению, которое подлежит немедленному исполнению с момента оглашения, ликвидированы головная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России", а также 395 региональных отделений. Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

Организация обратились с апелляционной жалобой в Верховный суд РФ, а также в Европейский суд по правам человека.

17 июля ВС РФ признал законным решение о признании российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, запрете их деятельности и ликвидации в РФ, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.