В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали три человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 116 преступлений, 32 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 38 человек.

Зафиксировано четыре факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев