Минэкономики Азербайджана выявило большое содержание кишечной палочки в пломбирах еще одного местного производителя

Минэкономики Азербайджана выявило превышающее установленные нормативы содержание кишечной палочки в некоторых марках мороженого, производимого физическим лицом Таиром Гасымовым, отмечается в сообщении ведомства.
«Первичный лабораторный анализ мороженого, производимого физлицом Таиром Гасымовым, показал наличие в этой продукции опасных для жизни и здоровья человека микроорганизмов в количестве, превышающем установленные нормативы», - отмечается в информации.
В частности, по данным Минэкономики, в пломбирах «Panda», «Karolina», «Mirage» и «Zontik» и в молочном пломбире «Matroskin» было выявлено наличие бактерий (колиформы) из группы кишечных палочек в количестве, значительно превышающем установленные нормативы.
Кроме того, в пломбирах «Karolina» и «Zontik» было выявлено наличие мезофильных аэробных и факультативно анаеробных микроорганизмов в количестве, превышающем установленные нормативы.
«В связи с выявленными нарушениями в отношении Таира Гасымова приняты меры по прекращению производства и отзыва из торговых сетей вышеуказанных марок мороженого. Предпринимателю поручено принять санитарно-гигиенические и дезинфекционные меры на производственном участке», - подчеркивается в информации.
Н.Аббасова
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