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Бизнес и законодательство 25.07.2017 13:10

Минэкономики Азербайджана выявило большое содержание кишечной палочки в пломбирах еще одного местного производителя

Минэкономики Азербайджана выявило превышающее установленные нормативы содержание кишечной палочки в некоторых марках мороженого, производимого физическим лицом Таиром Гасымовым, отмечается в сообщении ведомства.

«Первичный лабораторный анализ мороженого, производимого физлицом Таиром Гасымовым, показал наличие в этой продукции опасных для жизни и здоровья человека микроорганизмов в количестве, превышающем установленные нормативы», - отмечается в информации.

В частности, по данным Минэкономики, в пломбирах «Panda», «Karolina», «Mirage» и «Zontik» и в молочном пломбире «Matroskin» было выявлено наличие бактерий (колиформы) из группы кишечных палочек в количестве, значительно превышающем установленные нормативы.

Кроме того, в пломбирах «Karolina» и «Zontik» было выявлено наличие мезофильных аэробных и факультативно анаеробных микроорганизмов в количестве, превышающем установленные нормативы.

«В связи с выявленными нарушениями в отношении Таира Гасымова приняты меры по прекращению производства и отзыва из торговых сетей вышеуказанных марок мороженого. Предпринимателю поручено принять санитарно-гигиенические и дезинфекционные меры на производственном участке», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: МОРОЖЕНОЕ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]