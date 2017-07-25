Россия будет придерживаться запланированных темпов перевооружения вооруженных сил - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что перевооружение российских армии и флота современными вооружениями идет по графику, и заверил, что установленные темпы сохранятся и дальше.
"Все задачи известны, они поставлены, сформулированы. Задача, скажем прямо, не простая, но график переоснащения вооруженных сил в целом соблюдается, мы будем придерживаться установленных темпов и дальше", - сказал он, открывая во вторник совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.
Глава правительства напомнил, что трехлетний бюджет формируется таким образом, чтобы не только успешно завершить госпрограмму вооружения, но и одновременно создать возможности для реализации новой ГПВ, которая сейчас разрабатывается.
"Кроме того, расходы на оборону закладываем с учетом того, что параллельно с поступлением вооружений, новой техники должны обустраиваться места базирования техники, внедряться средства и программы обучения военнослужащих и, конечно, повышаться качество и интенсивность боевой подготовки", - отметил премьер.
Д.Медведев подчеркнул, что на госпрограмму вооружений до 2020 года приходится самая большая доля оборонных расходов. "Мы должны обеспечить стабильное развитие оборонного потенциала страны, оснастить к 2020 году армию и флот современным вооружением", - подчеркнул он.
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