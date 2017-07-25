В Италии по подозрению в совершении квартирных краж задержана группа граждан Грузии - СМИ

Итальянская полиция задержала в Милане группу граждан Грузии по подозрению в совершении серии квартирных краж, сообщают во вторник грузинские СМИ.



По данным полиции, бандой грабителей, в которую входили четверо граждан Грузии, руководил гражданин Италии.



СМИ отмечают, что в 2017 году в Италии за совершение квартирных краж задержано уже 18 грузинских граждан.



Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуциишвили сообщил 24 июля, что около трех тысяч граждан Грузии, которые воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза, не вернулись на родину в установленные сроки.



Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза был введен для Грузии с 28 марта текущего года. Граждане Грузии могут находиться в странах Шенгенской зоны без визы в течение 90 дней.