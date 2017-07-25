Экспортеры ненефтяной продукции в Азербайджане в 2016-2017гг получили поощрения из госбюджета на 1,5 млн манатов

Компании, занимающиеся экспортом ненефтяной продукции, в 2016-2017 годах получили из госбюджета Азербайджана поощрения на сумму более 1,5 млн манатов, отмечается в сообщении министерства экономики.

«В 2016 году экспортеры получили поощрения на 200,4 тыс. манатов в связи с экспортом продукции на сумму $2,3 млн, в январе-июне 2017 года – 1,312 млн манатов в связи с экспортом продукции на $13,9 млн», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, экспортные поставки осуществлялись в Россию, США, Китай, Беларусь, Грузию, Украину, Латвию, ФРГ, Турцию, Польшу, Казахстан, Ирак, Грецию, Малайзию, Канаду, Молдову, Румынию и Францию.

"В 2017 году 70,2% выплаченного поощрения пришлось на экспортеров вин и другой алкогольной продукции, 14,6% - консервной продукции, соков, варенья и др.", - подчеркивается в сообщении.

Минэкономики в настоящее время изучает возможность расширения групп товаров, экспортеры которых смогут получать поощрения из госбюджета Азербайджана.

В октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3%-6% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.

К товарам применяются следующие коэффициенты: мед – 1,5, сухофрукты – 1,5, хурма – 1, гранат – 1, мучные кондитерские изделия – 1,5, консервированные овощи и фрукты – от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре – 2, фруктовые и овощные соки – 2, соусы и пряности – 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки – 1,5, вина и другие алкогольные напитки – 2, Нафталановая мазь – 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи – 2, одежда и другие изделия из хлопка – 2, шелк – 1,5, ковры – 2.

В госбюджете Азербайджана на 2017 год предусмотрено 10 млн манатов на выплату поощрений экспортерам ненефтяной продукции.

А.Азизов