В министерстве обороны РФ опровергли сообщения западных СМИ о том, что по зоне деэскалации "Восточная Гута" в провинции Дамаск вечером 24 июля был нанесен воздушный удар.
"В ходе рабочих контактов с представителями оппозиционных группировок в "Восточной Гуте" подтверждено, что никаких боевых действий в этой зоне деэскалации не велось, воздушных ударов не было", - говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, распространенном во вторник.
Сообщения СМИ на тему авиаудара в центре назвали "абсолютной ложью, направленной на дискредитацию мирного процесса".
"Более того, - говорится в сообщении, - так называемых волонтеров "Белых касок", скомпрометировавших себя в начале 2017 года в Алеппо и уехавших в Идлиб, в зоне деэскалации "Восточная Гута" нет".
В Минобороны отметили, что с 12:00 24 июля в "Восточной Гуте" действует соглашение о порядке функционирования зоны деэскалации, одним из ключевых пунктов которого является полное прекращение огня.
Как отметили в центре, ряд СМИ со ссылкой на финансируемых в Великобритании "Белых касок" и Лондонскую обсерваторию по правам человека в Сирии сообщил о воздушном ударе вечером 24 июля по зоне деэскалации "Восточная Гута".
Агентство ЭФЭ ранее передало со ссылкой на очевидцев, что не менее восьми человек погибли в результате авиаудара по удерживаемому оппозиционерами населенному пункту Арбин в районе "Восточная Гута". Согласно сообщению, удар был нанесен поздно вечером в понедельник, его жертвами предположительно стали мирные жители. В сообщении отмечалось, что неясно, авиация какой страны совершила этот обстрел.
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