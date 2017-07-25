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Бизнес и законодательство 25.07.2017 14:30

Минэкономики Азербайджана выдало ДПИ по инвестпроектам на сумму 1,6 млрд манатов

Министерство экономики Азербайджана до сих пор выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по инвестиционным проектам на общую сумму 1,6 млрд манатов, отмечается в сообщении министерства экономики.

"До сих пор министерство выдало ДПИ на 173 инвестиционных проекта стоимостью 1,6 млрд манатов. 37% выданных ДПИ предусматривает проекты в сфере АПК, 63% - в промышленности", - отмечается в сообщении.

По оценкам Минэкономики, реализация этих проектов позволит создать более 11 тыс. новых рабочих мест.

Минэкономики подчеркивает, что 83 предприятия, получивших ДПИ, уже действуют, остальные – начнут функционировать до конца 2018 года.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДПИ, СТОИМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]